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19:34, 23 августа 2020

После ДТП на Калужском шоссе госпитализированы 13 человек, включая двух подростков

По уточненным данным, в результате серьезного ДТП на Калужском шоссе в воскресенье в больницы Москвы направлены 13 человек, сообщил «Интерфаксу» источник, знакомый с ситуацией. «Среди госпитализированных два подростка в возрасте 15 и 17 лет, а также водитель грузового автомобиля, по вине которого произошло ДТП», — рассказал собеседник агентства.



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