Около 50 тысяч человек в Литве собираются принять участие в акции солидарности с протестующими в Белоруссии

Они выстроятся в живую цепь от Вильнюса до границы двух стран. Как рассказывают организаторы, акция получила название «Путь свободы» и приурочена к 31-й годовщине «Балтийского пути». 23 августа 1989 года примерно два миллиона жителей Литвы, Латвии и Эстонии выстроились в 670-километровую живую цепь от Вильнюса через Ригу до Таллина. Ожидается, что на этот раз люди встанут в живую цепь в 19:00.Участников призывают надевать белую одежду и брать с собой белые или красные цветы. В акции намерены принять участие бывшие и нынешние руководители Литвы.