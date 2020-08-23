В Москве около посольства Беларуси, где проходит акция солидарности, задержали по меньшей мере 11 человек

В Москве около посольства Беларуси, где проходит акция солидарности с протестующими против Александра Лукашенко, задержали по меньшей мере 11 человек. Как передает «ОВД-Инфо», пока неизвестно, в какой отдел полиции их доставят. По информации «Дождя», акция возле посольства Беларуси началась около трех часов дня. По оценке «МБХ медиа», к ней присоединились около 150 человек.