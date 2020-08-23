Более 100 тыс. представителей оппозиции подошли к резиденции Лукашенко в центре Минска

Более 100 тыс. представителей оппозиции подошли к резиденции президента Белоруссии Александра Лукашенко в центре Минска. Изначально протестующие собрались у стелы «Минск — город-герой», оттуда колонны направились ко Дворцу независимости, подступы к которому охраняет ОМОН и спецтехника. На митинг пришли, в том числе, члены президиума координационного совета оппозиции — Ольга Ковалькова, Мария Колесникова и Павел Латушко. Силовики перекрыли путь участникам протестной акции, сообщает Telegram-канал «NEXTA Live». Расстояние между протестующими и силовиками рядом с резиденцией Лукашенко сократилось до нескольких десятков метров. Telegram-канал призвал участников акции не приближаться к оцеплению, отметив, что сейчас лучше вернуться на площадь Независимости.

По информации канала, Лукашенко находится в резиденции. Портал Tut.by сообщает, что ко Дворцу независимости прилетел вертолет и приземлился на территории комплекса.