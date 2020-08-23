Бывшего белорусского следователя Андрея Остаповича, задержанного в Пскове, вывезли из России обратно на родину

Незадолго до этого он уволился из Следственного комитета соседней республики на фоне протестов.

Остаповича, по утверждениям его адвоката Вячеслава Головина, вывезли вне официальной процедуры экстрадиции в Белоруссию. По его словам, экс-следователь сам позвонил и сказал, что ему настоятельно рекомендовали «не возвращаться в Россию». Телеканал «Дождь» указывает, что Остаповича вывозили на родину «неизвестные люди». По мнению Головина, к этому может быть причастна белорусская милиция.

Остаповича задержали накануне в псковской гостинице. Как уточняет интернет-издание РБК, он намеревался из России въехать в Латвию, где, как утверждается, ему предоставили политическое убежище. Но, по одним данным, экс-следователь не успел, а по другим, не смог этого сделать из-за ограничений по коронавирусу. Российские силовики объяснили задержание Остаповича незаконным нарушением границы, добавил его адвокат, настаивая, что на самом деле в полиции ждали документов из Белоруссии на экстрадицию.

Андрей Остапович стал известен после того, как, будучи сотрудником Следственного комитета Белоруссии, подал в отставку, сказав, что силовики устраивали провокации против протестующих. Официальный Минск при этом ранее ни о каких претензиях к экс-следователю не сообщал.