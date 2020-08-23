В МВД Белоруссии, как передает РИА, пока затрудняются оценить численность участников акции оппозиции в центре Минска

В МВД Белоруссии, как передает РИА «Новости», пока затрудняются оценить численность участников акции оппозиции в центре Минска. Представитель министерства пояснил агентству, что люди перемещаются с одного места в другое.

Сообщения из Минска выглядят крайне разрозненными. Больше 100 тысяч человек, по оценке Tut.by и Euroradio, собрались на площади Независимости, после чего пошли колонной по центру города в сторону гостиницы «Планета» — это недалеко от стелы «Минск — город-герой», которую охраняют военнослужащие. После короткого митинга у «Планеты» протестующие пошли к еще одной точке — площади Государственного флага. Как утверждают читатели Tut.by, в гостинице «Планета» «много военных с автоматами».

Участники акции протеста оппозиции в белорусской столице двинулись к площади Государственного флага, на пути к которой расположена резиденция Александра Лукашенко. Как передает ТАСС, до нового места сбора митингующим предстоит пройти порядка 2 километров по проспекту Победителей. Однако вблизи резиденции главы государства проспект полностью блокирован усиленными нарядами ОМОНа. Часть протестующих направилась к центру города и расходится по прилегающим улицам.

На проспекте Победителей — десятки тысяч протестующих. Они остановились в 50 метрах от заграждения, скандируют «Опусти щиты, ты давал присягу!», передает «Радио Свобода». В оцеплении как минимум три водомета.

Белорусские телеграм-каналы пишут, что, по неподтвержденным данным, сам Лукашенко находится в здании. Также сообщается о блокировке интернета.

Власти Белоруссии призывали граждан не выходить на несогласованные массовые акции. В свою очередь министр обороны Белоруссии сказал, что в случае беспорядков демонстранты будут иметь дело с военными.