Группа сторонников Лукашенко в сопровождении автозаков выдвинулась к площади Государственного флага в Минске

Группа сторонников Александра Лукашенко в сопровождении автозаков и грузовиков ОМОН выдвинулась к площади Государственного флага в Минске. Это примерно в двух км от стелы Минск-город герой. Туда же направляются участники акции оппозиции. Как передает ИФ, около десяти пикапов с красно-зелеными флагами в сопровождении автозаков и грузовиков ОМОН направляются по улице Тимирязева в сторону площади Государственного флага, за ними следует колонна микроавтобусов с тонированными стеклами без регистрационных номеров, их сопровождает ГАИ.
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