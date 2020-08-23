Часть протестующих, собравшихся возле стелы «Минск — город-герой» направилась в сторону Площади государственного флага. Об этом сообщает Tut.by. Рядом с площадью находится Дворец независимости. Его иногда называют резиденцией Александра Лукашенко, но он там не живет, а проводит официальные мероприятия и принимает иностранных делегаций. Как сообщает «Радио Свобода», возле Дворца независимости выстроили оцепление из сотрудников силовых структур. В центре стоит водомет, также есть автомобили для разгона демонстраций, пишет Tut.by. Протестующие остановились примерно в 200 метрах от оцепления. Они скандируют «Трибунал!», «Уходи!».