В немецком МВД сообщили, что Алексея Навального привезли на лечение в Берлин как «гостя канцлера»

Оппозиционер продолжает оставаться в одной из лучших клиник Европы «Шарите» в состоянии комы.

Статус «гостя канцлера» не является политическим сигналом Москве, утверждает немецкий телеканал ZDF. По его данным, он лишь позволяет властям ФРГ на официальном уровне предоставить Навальному круглосуточную охрану – это в репортаже канала называется «бюрократической хитростью».

Агентство ТАСС передает, что у клиники «Шарите» дежурят несколько полицейских фургонов. У входа также находятся несколько десятков журналистов.

Ранее о готовности принять Навального говорила канцлер Германии Ангела Меркель. В Берлин политика доставили накануне утром из больницы Омска, где он находился два дня. Ему стало плохо во время перелета из Томска в Москву: самолету пришлось совершить экстренную посадку. В больнице Навальный впал в кому. Его соратники считают, что он был отравлен по политическим мотивам. Омские врачи и Минздрав эту версию исключают и настаивают, что в его крови токсины отсутствуют, а есть только алкоголь и кофеин.

Предварительные данные о состоянии Навального немецкие врачи пообещали предоставить не раньше понедельника.