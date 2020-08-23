Следственный комитет Белоруссии заявил, что смерть Никиты Кривцова не носит криминальный характер

А сам мужчина не участвовал в несанкционированных массовых мероприятиях и не задерживался по указанному поводу.

Никиту Кривцова нашли повешенным днем 22 августа в лесу в Партизанском районе Минска, спустя 10 суток после исчезновения. Ранее его жена сообщала, что его телефон последний раз был доступен в районе РНПЦ неврологии и нейрохирургии, который расположен недалеко от лесомассива. По словам основателя поисково-спасательного отряда «Ангел» Сергея Ковгана, на теле 28-летнего мужчины не было видимых телесных повреждений.

Некоторые белорусские СМИ предполагали, что Кривцов мог быть задержан в Минске во время протестных акций оппозиции, прошедших после президентских выборов в стране. Позднее издание «Наша Нива» опубликовало у себя в Телеграм-канале видео, на котором Никита Кривцов с национальным флагом стоит перед милицией в городе Молодечно.

Между тем в Следственном комитете Белоруссии не считают, что смерть Кривцова носит криминальный. Там отметили, что незадолго до исчезновения погибший разговаривал с женой о разводе.

Ранее МВД Белоруссии сообщило о сотнях заявлений об исчезновении людей после президентских выборов в Белоруссии, которые прошли 9 августа.