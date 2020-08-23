Сергей Лавров упрекнул западные страны в желании воздействовать на политическую ситуацию внутри Белоруссии

Министр иностранных дел России упрекнул западные страны в желании воздействовать на политическую ситуацию внутри Белоруссии. По словам Сергея Лаврова, похожий алгоритм действий раньше применялся в отношении Украины. По словам Лаврова, белорусский народ в состоянии самостоятельно решить, как ему выходить из сложившейся ситуации.

Очередная победа Лукашенко вызывает неприятие у очень большого числа белорусов, но выход из кризиса они должны искать самостоятельно. Такое мнение «Эху» высказал зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Лукин. Не учитывать мнение белорусской оппозиции, по словам Лукина, нельзя.

Словесные обвинения в адрес других стран – это пока единственная линия поведения, которую Россия может себе позволить в белорусском вопросе. Такое мнение «Эху» высказал независимый политолог Дмитрий Орешкин. По его словам, страны Запада вообще не заинтересованы в таком вмешательстве. Политолог считает, что худший возможный сценарий – это гражданская война в Белоруссии.