Участники акции протеста в Минске после митинга на площади Независимости переместились к стеле «Минск — город-герой»

Участники акции протеста в Минске после митинга на площади Независимости в воскресенье вечером переместились в другую часть города – к стеле «Минск — город-герой». Как передает ТАСС, люди практически вплотную подошли к окружившим комплекс Военнослужащим. Военные предупреждают, что акция носит незаконный характер и просят всех разойтись. Протестующих и военных отделяет лишь проезжая часть проспекта Машерова. К манифестантам присоединились члены Координационного совета оппозции — Павел Латушко, Ольга Ковалькова, Мария Колесникова, Сергей Дылевский и Максим Знак.
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