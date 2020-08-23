10 человек пострадали в ДТП с участием самосвала и автобуса в новой Москве

В результате столкновения автобуса и самосвала на Калужском шоссе в Москве пострадали 10 человек, сообщил «Интерфаксу» информированный источник в воскресенье. «Медики осматривают десять человек, пострадавших в результате аварии на Калужском шоссе с участием автобуса и самосвала», — сказал собеседник агентства.
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