Правоохранительные органы предупреждают участников акции в центре Минска о возможности применения спецсредств

Правоохранительные органы предупреждают участников протестной акции оппозиции в центре Минска о возможности применения спецсредств. Как передает «Интерфакс», силовики при помощи громкоговорителей, установленных на административных зданиях, сообщают собравшимся, что акция незаконна и просят всех разойтись. Тем временем число военных у музея продолжает увеличиваться: военные выстраиваются в дополнительную цепь, вокруг музея развернута колючая проволока.

Часть протестующих в Минске, собравшихся на площади Независимости, начала движение к гостинице «Планета», расположенной рядом со стелой «Минск — город-герой». Движение по прилегающим к проспекту Независимости улицам остановлено, там дежурит ГАИ. Проспект Победителей, на котором расположена стела, полностью закрыт для движения автомобильного транспорта. У гостиницы запланирован очередной митинг.

Члены президиума координационного совета оппозиции Белоруссии пришли на митинг в Минске. В частности, на акции присутствуют члены Ольга Ковалькова, Мария Колесникова и Павел Латушко. Сейчас они вместе со всеми демонстрантами идут по проспекту Победителей к стеле «Минск – город-герой».