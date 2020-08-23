Муниципальный депутат Илья Яшин направит депутатский запрос директору ФСБ. Поводом стала статья «Московского комсомольца» о слежке силовых структур за политиком Алексеем Навальным. У себя в Фейсбуке Яшин пишет, что хотел бы узнать, почему сотрудники спецслужб осуществляют слежку за оппозиционным политиком и как получилось, что Навальный в итоге лежит в коме?