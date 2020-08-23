Власти Белоруссии призывают граждан не выходить на несогласованные массовые акции. Особое внимание стоит уделить молодежи, об этом заявил начальник ГУВД Мингорисполкома Белоруссии Иван Кубраков. Как передает корреспондент «Интерфакса», силовики при помощи громкоговорителей, установленных на административных зданиях рядом с музеем Великой Отечественной войны, сообщают собравшимся, что акция незаконна. «Уважаемые граждане, вы нарушаете общественный порядок. Не вынуждайте применять физическую силу и спецсредства, просьба разойтись», — звучит из громкоговорителей.

В свою очередь, министр обороны Белоруссии сказал, что в случае беспорядков демонстранты будут иметь дело с военными.