Собянин назвал ситуацию с распространением коронавируса в Москве «хорошей, с точки зрения стабильности»

Мэр Москвы Сергей Собянин назвал ситуацию с распространением коронавирусной инфекции в Москве «хорошей, с точки зрения стабильности». По его словам, в день в Москве выявляется около 700 новых случаев заболевания COVID-19. Это, как говорит градоначальник, означает, что «проблема остается» и сохранится вплоть до начала массовой вакцинации. В связи с этим мэр Москвы обратил внимание на важность вакцинации от гриппа, чтобы минимизировать наложение двух инфекций и не утяжелять ситуацию.
Самое обсуждаемое
Валерий Бельский, помощник Лукашенко: Изолятор — не пятизвёздочный отель, а Белоруссия — не Норвегия Но поди в круговерти столкновений разберись, где мирный протестующий, а где злоумышленник, что у него в кармане — томик Евангелия или заточка. Иных послушать, так на «Пушкинской» были сплошь невиновные. Но давайте друг другу честно скажем, что подавляющую часть задержали по закону…
Лукашенко нелегитимен: Политики и советские диссиденты Украины и России обратились к Координационному Совету и народу Беларуси Мы также решительно осуждаем попытки теряющего власть белорусского диктатора заручиться поддержкой руководства России, а также воспользоваться различными российскими ресурсами (финансовыми, политическими, медийными, военно-полицейскими)...