Собянин назвал ситуацию с распространением коронавируса в Москве «хорошей, с точки зрения стабильности»

Мэр Москвы Сергей Собянин назвал ситуацию с распространением коронавирусной инфекции в Москве «хорошей, с точки зрения стабильности». По его словам, в день в Москве выявляется около 700 новых случаев заболевания COVID-19. Это, как говорит градоначальник, означает, что «проблема остается» и сохранится вплоть до начала массовой вакцинации. В связи с этим мэр Москвы обратил внимание на важность вакцинации от гриппа, чтобы минимизировать наложение двух инфекций и не утяжелять ситуацию.