Алексея Навального доставили в Берлин как гостя канцлера

Как сообщает немецкий телеканал ZDF со ссылкой на федеральное МВД, именно в таком статусе политик числится в документах. По данным канала, такой статус Навального — это «бюрократическая хитрость, чтобы российский политик получил наилучшую полицейскую защиту».

Навальный находится на обследование в берлинской клинике «Шарите». Соратники оппозиционера считают, что его отравили в России. Сначала врачи не давали согласия на перевозку политика, ссылаясь на его тяжелое состояние, однако затем все же разрешили транспортировку под ответственность его супруги.