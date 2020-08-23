В Минске сегодня проходит протестная акция «Марш новой Беларуси»

Его участники хотят пройти от площади Независимости по одноименному проспекту. Уже несколько десятков тысяч человек, как передает «Интерфакс», собралось на площади Независимости в Минске. Вся площадь напротив Дома правительства заполнена протестующими. Здесь, как передает Euroradio, находятся 100 тысяч человек. Tut.by считает, что протестующих уже больше. Милиция митингу не препятствует, но в мегафон продолжают звучать призывы разойтись. Митингующие в ответ скандируют антиправительственные лозунги: «Свободу!», «Уходи!» и «Лукашенко в автозак».

В Минске возле стелы «Минск — город-герой» растянули колючую проволоку. Соответствующее фото опубликовал телеграм-канал «Спадчына». По информации Tut.by, возле стелы дежурят военнослужащие. Ранее министр обороны Беларуси Виктор Хренин заявил, что армия будет охранять от протестующих мемориалы погибшим в Великой отечественной войне.

Несколько десятков военнослужащих в полной экипировке, как передает «Интерфакс», выстроились у стелы на площади Победы, еще несколько подразделений дежурят у музея Великой Отечественной войны. Военными броневиками перекрыты подъезды к проспекту Независимости со стороны железнодорожного вокзала. Все остальные подъезды к проспекту со стороны прилегающих улиц перекрыты милицией.

Начальник минской милиции Иван Кубраков утверждает, что на митингах сторонников оппозиции готовятся провокации. По его словам, юношеский максимализм и бунтарское поведение в данном случае неуместны и опасны. Обращаясь к участникам протестных акций, он призвал прислушаться к своему разуму, не поддаваться на провокации, воздействию информационных технологий и руководствоваться здравым смыслом.