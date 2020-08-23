Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко заболела коронавирусом. Ее состояние врачи оценивают как тяжелое.

Тест показал, что у Юлии Тимошенко COVID-19. Где и когда заразилась депутат Верховной Рады Украины пока неизвестно. Как написала ее пресс-секретарь Марина Сорока, температура у лидера партии «Батькивщина» достигает 39 градусов, она борется. Сайт «РБК-Украина» со ссылкой на свои источники пишет, что вместе с Тимошенко заболели ее дочь Евгения и зять Артур Чечеткин. Где именно семья проходит лечение не сообщается. В последний раз лидер партии «Батькивщина» появлялась на публике 8 августа, напоминает украинский портал «Страна.ua». Ранее спикер Верховной рады Дмитрий Разумков отмечал, что в целом с начала эпидемии на Украине коронавирусом заразились от 10 до 15 депутатов. По его словам, цифра неточная, поскольку не все рассказывали о своей болезни.

На Украине зафиксировано почти 105 тысяч случаев заражения коронавирусом.