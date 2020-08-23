Уголовное дело возбудили против петербуржца, который выкинул в помойку российский флаг

Подозреваемого задержали за 3 минуты.

Меру пресечения петербуржцу, который якобы выкинул российский триколор в помойку, уже избрали: 35-тилетнего ведущего специалиста одного из заводов отпустили под подписку о невыезде. Его задержали накануне — в день российского флага. Мужчина увидел на стене жилого дома триколор, снял его и выбросил в ближайшую урну. Как пишет Фонтанка.ру, спустя минуту на место отправили наряд, ещё через 3 предполагаемого преступника задержали. Против него возбудили уголовное дело по статье «Надругательство над Государственным флагом РФ».

Молодому человеку грозит год тюрьмы.