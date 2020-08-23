СК Белоруссии утверждает, что пропавший в дни протестов житель республики Никита Кривцов не был убит

Следственный комитет Белоруссии утверждает, что пропавший в дни протестов житель республики Никита Кривцов не был убит. Накануне его тело нашли повешенным в Минске.

Прямо следователи не говорят, что могло стать причиной гибели 28-летнего Кривцова, получившей в Белоруссии широкий резонанс. Но при этом они, ссылаясь на его супругу, утверждают, что незадолго до трагедии молодой человек и его жена решили развестись. Связь смерти Кривцова с проходящими в Белоруссии протестами в Следственном комитете отрицают и даже говорят, что он не задерживался силовиками, а на его теле нет видимых телесных повреждений.

Вместе с тем местное интернет-издание «Наша Нива» утверждает, что Кривцов участвовал в акции протеста в городе Молодечно, где он некоторое время жил. Оно ссылается на видео, на котором предположительно молодой человек стоит с бело-красно-белым флагом перед сотрудниками милиции. Также, настаивает издание, на его теле следы побоев все-таки есть. Официального подтверждения этим сведениям нет. Супруге Кривцова Елене также неизвестно, был ли ее муж среди участников протеста и был ли он избит, передает BBC.

О судьбе Никиты Кривцова не было ничего известно 10 дней.