Акция под названием «Марш новой Белоруссии» проходит сегодня в Минске. Её участники выступают против действующего президента Александра Лукашенко. Генпрокуратура Белоруссии ранее предупредила, что участие в несанкционированных акциях повлечет административную или уголовную ответственность.