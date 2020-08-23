Российские учреждения культуры корректируют свои финансовые планы из-за пандемии. Большой театр не получит больше 1 млрд руб., а доходы московского Музея космонавтики от платных услуг в этом году будут на 70% ниже изначально запланированных, пишет газета РБК. В Москве самый большой недополученный доход ожидает Мемориальный музей космонавтики, следует из документов Федерального казначейства. Учреждение открылось после пандемии 1 июля, с каждой неделей число посетителей увеличивается, поэтому падение выручки в третьем и четвертом кварталах будет не такое значительное, говорят в администрации.
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