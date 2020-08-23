Борис Зимин, который оплатил перевозку Алексея Навального в Германию, не понимает ажиотажа вокруг своего поступка

Предприниматель Борис Зимин, который оплатил перевозку Алексея Навального на лечение в Германию, не понимает ажиотажа вокруг своего поступка. На своей странице в социальной сети Facebook Зимин написал, что подобная ситуация может опечалить. Поскольку в этом случае в стране сложилась ситуация, когда оказание неотложной, жизненно важной помощи вызывает «столько пожатий рук и похлопываний по плечу».

Алексею Навальному стало плохо утром в минувший четверг, во время перелета из Томска в Москву. Из-за этого самолет экстренно сел в Омске. Соратники Навального уверены, что его отравили. Только утром в субботу самолетом его перевезли в немецкую клинику.