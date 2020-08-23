Лидер украинской партии «Батькивщина» и глава одноименной парламентской фракции Юлия Тимошенко заразилась коронавирусом. Эту информацию подтвердила ее пресс-секретарь Марина Сорока. Состояние политика, по ее словам, оценивается как тяжелое, температура поднимается до 39. Как пишет украинское издание РБК-Украина, коронавирусом заразились также дочь Тимошенко Евгения и супруг дочери Артур Чечеткин. Не так давно президент Украины Владимир Зеленский говорил, что его супруга и сын переболели из-за новой инфекции.