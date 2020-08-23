Житель Петербурга стал фигурантом уголовного дела за выброшенный в урну флаг. По данным полиции, подозреваемый сорвал его с дома накануне утром. В субботу в стране отмечали День российского флага. По данным агентства «Интерфакс», в отношении петербуржца возбудили уголовное дело о надругательстве над государственным символом. Его отпустили под подписку о невыезде. По данным интернет-издания «Фонтанка», фигурант дела работает на одном из заводов.