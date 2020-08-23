Лавров: Белорусский народ сам решит, как выходить из кризиса, без посредничества

Белорусский народ сам решит, как выходить из кризиса, без посредничества, сказал министр иностранных дел России Сергей Лавров. Москва, по его словам, отмечает признаки нормализации обстановки в республики. Российская сторона хотел бы быть полезной Белоруссии при урегулировании, отметил глава внешнеполитического ведомства. Предложения некоторых членов координационного совета оппозиции Белоруссии Лавров расценивает как призывы военным нарушить присягу.