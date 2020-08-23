Десятки тысяч протестующих собрались на площади Независимости в центре Минска. Там же очевидцы наблюдают несколько автозаков, в переулках видны внутренние войска. Милиция в мегафон призывает собравшихся разойтись. Другая группа сторонников оппозиции движется по центральному проспекту Независимости к стеле «Минск — город-герой». Также акции протеста оппозиция проводить и в других городах республики.