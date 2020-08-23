Россия к концу года собирается будет выпускать 1,5-2 млн доз вакцин от коронавируса в месяц. Министр промышленности Денис Мантуров сказал телеканалу «Звезда», что только до конца августа планируется выпустить около 30 тысяч экземпляров. С учетом поступающих заявок, рассматривается и поставка вакцины зарубежным партнерам. Добавил Мантуров. Ранее ряд западные стран скептически восприняли сообщения о регистрации в России первой в мире вакцины от коронавируса. Критики отмечали, что у них нет данных об эффективности и безопасности препарата. К тому же он не прошел третьего этапа испытаний.

Для российского правительства человеческая жизнь стоит на первом мечте, сказал ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко.

Тем временем мэр Москвы Сергей Собянин считает, что массовая вакцинация в Москве может начаться не раньше чем через несколько месяцев.