Россия планирует заключить контракты на поставки и ремонт военной техники с Арменией, Белоруссией и Казахстаном. Как рассказали в Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству агентству «Интерфакс», переговоры планируются в рамках форума «Армия». Он стартовал сегодня в подмосковной Кубинке. Российские военные разработки наиболее конкурентоспособны, сказал на форуме премьер-министр Михаил Мишустин

Мишустин добавил, что на форуме будут представлены новые образцы вооружений. Среди них — боевая машина для стрелков-зенитчиков, беспилотные летательные аппараты, судна на воздушной подушке.