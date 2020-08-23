Жаркая погода ожидается на предстоящей неделе в Хабаровском крае, Амурской области и Приморье. На протяжении нескольких дней воздух днем будет прогреваться до 28-30 градусов, рассказали агентству ТАСС в Гидрометцентре. Это выше нормы градусов на 5-6. Столичный же регион на следующей неделе ждет похолодание. Со среды температура понизится на 3-4 градуса, до 19-22, говорят метеорологи. Погода станет более облачной и дождливой. Но при этом ожидается возвращение теплых ночей.