Подъемный механизм сломался на знаменитом Туэрском мосту в Лондоне. Из-за этого в течение нескольких часов на нем было остановлено автомобильное движение. Как пишет британская газета The Guardian, вечером в субботу при разведении моста для пропуска судов по Темзе его крылья застряли под разными углами. Лишь спустя полтора часа туда стали пускать пешеходов.



Водителям предложили искать альтернативные маршруты проезда. Разводной мост над Темзой был торжественно открыт 30 июня 1894 года.