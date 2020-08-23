Японские власти обсуждают вопрос перевода на удаленный режим работы верхней палаты парламента. Это связано с угрозой заражения коронавирусом, передает японский телеканал NHK. Сейчас члены Палаты советников соблюдают социальную дистанцию. Они не занимают места вплотную друг к другу. Тем не менее японское руководство изучает опыт Испании и Великобритании, в парламентах которых ранее проходили дистанционные заседания и голосования.
2020-08-23T14:32:13+03:00
2020-08-23T14:32:13+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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14:32, 23 августа 2020
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