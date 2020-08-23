Тепловизоры, модифицированные для борьбы с коронавирусом, разработали в России. Аппараты получили также функцию распознавания лиц и самостоятельного принятия решений, рассказали агентству РИА Новости в холдинге «Швабе», который входит в госкорпорацию «Ростех». Комплекс, по словам разработчиков, также оснащен полноформатным экраном. Новая система должна повысить безопасность в организациях с большим количеством людей. Она будет идентифицировать личность сотрудника, распознавать, скрыто ли его лицо за защитной маской, а также записывать видео. На основании полученной информации система будет принимать решения, запускать ли человека в помещение или нет.
2020-08-23T14:31:33+03:00
2020-08-23T14:31:33+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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14:31, 23 августа 2020
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