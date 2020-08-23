Американские конгрессмены одобрили выделение Почтовой службе страны дополнительно $25 млрд. Согласно законопроекту, эти средства должны пойти на повышение уровня обработки отправлений в рамках голосования по почте на предстоящих президентских выборах. Впрочем, как передает агентство ТАСС, Сенат американского конгресса, который контролируют республиканцы, вряд ли поддержит инициативу. В администрации также сказали, что будут рекомендовать президенту США Дональду Трампу наложить вето на законопроект.
2020-08-23T14:30:58+03:00
2020-08-23T14:30:58+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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14:30, 23 августа 2020
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