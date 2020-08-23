Министр обороны Белоруссии пригрозил участникам протеста привлечь армию к охране порядка

Глава ведомства Виктор Хренин объявил, что военнослужащие берут под охрану мемориальные объекты Великой Отечественной войны. Он добавил, что для белорусов мемориалы и памятники войны всегда были и остаются священными местами. И армия, как утверждает Хренин, не может безучастно смотреть, как в этих местах проходят акции протеста. Сегодня в Минске и других городах Белоруссии оппозиция вновь выходит на улицы требовать проведения новых президентских выборов. Акции протеста не стихают уже две недели.
2020-08-23T14:30:40+03:00
2020-08-23T14:30:40+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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14:30, 23 августа 2020
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Валерий Бельский, помощник Лукашенко: Изолятор — не пятизвёздочный отель, а Белоруссия — не Норвегия Но поди в круговерти столкновений разберись, где мирный протестующий, а где злоумышленник, что у него в кармане — томик Евангелия или заточка. Иных послушать, так на «Пушкинской» были сплошь невиновные. Но давайте друг другу честно скажем, что подавляющую часть задержали по закону…