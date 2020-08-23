Министр обороны Белоруссии пригрозил участникам протеста привлечь армию к охране порядка

Глава ведомства Виктор Хренин объявил, что военнослужащие берут под охрану мемориальные объекты Великой Отечественной войны. Он добавил, что для белорусов мемориалы и памятники войны всегда были и остаются священными местами. И армия, как утверждает Хренин, не может безучастно смотреть, как в этих местах проходят акции протеста. Сегодня в Минске и других городах Белоруссии оппозиция вновь выходит на улицы требовать проведения новых президентских выборов. Акции протеста не стихают уже две недели.