Бывшего белорусского следователя Остаповича, ранее задержанного в Пскове, вывезли за пределы РФ – адвокат

Бывшего белорусского следователя Андрея Остаповича, ранее задержанного в Пскове, вывезли за пределы Российской Федерации. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» адвокат коллегии адвокатов «Псков – адвокат» Вячеслав Головнин.

«Андрей Остапович вчера был официально отпущен дежурной частью отдела полиции номер 1 города Пскова. Как мне сообщили, к нему претензий не имеется. Впоследствии Андрей связался со своими друзьями и сообщил, что из отдела полиции его забрали люди в штатском, усадили в машину и вывезли на нейтральную территорию, между Российской Федерацией и Белоруссией. Высадили его там, сказали, вот там Белоруссия, и чтобы он в РФ обратно не возвращался», — сказал он.

Адвокат добавил, что со вчерашнего вечера А.Остапович находится на территории республики Беларусь.

Бывший старший следователь Андрей Остапович уволился из Следственного комитета Белоруссии на фоне протестов в стране после президентских выборов. В заявлении на увольнение А.Остапович пожаловался на проводимые милицией незаконные задержания и необоснованно возбуждаемые уголовные дела. Мужчина перебрался в Россию, где его задержали накануне по делу о незаконном пересечении границы.