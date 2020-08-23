Власти Узбекистана освободили журналиста Бобомурода Абдуллаева, которого ранее экстрадировали из Киргизии

С него взяли расписку о надлежащем поведении, рассказали в спецслужбах страны. Ранее об освобождении Абдуллаева руководство страны попросила его мать. Журналист был задержан в Бишкеке по запросу узбекской стороны. Два года назад Ташкентский городской суд приговорил его к трем годам исправительных работ по обвинению в посягательстве на конституционный строй. После чего Абдуллаева, как передает агентство «Интерфакс», освободили прямо в зале заседаний.