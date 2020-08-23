Расходы на восстановление единственного в стране авианосца «Адмирал Кузнецов» могут составить до 350 миллионов рублей. Именно такую сумму после произошедшего на судне пожара назвал гендиректор Объединенной судостроительной корпорации.

В компании уверяют: авианосцу «Адмирал Кузнецов» повезло, что произошедший в декабре прошлого года пожар не затронул существенные детали корабля. Гендиректор ОСК Алексей Рахманов рассказал агентству ТАСС, что все идет по плану: докование судна должно состояться летом следующего года, а передача военно-морскому флоту – в 2022 году. При этом ранее интернет-издание РБК писало, что стоимость нового контракта на ремонт «Адмирала Кузнецова» может составить немного меньшую сумму — около 250 млн рублей: это следовало из сайта госзакупок.

Сам Рахманов, в свою очередь, оценивал ущерб от произошедшего на судне в декабре 2019-го года пожара в 500 млн рублей. Инцидент произошел, когда авианосец находился на ремонте в Североморске – предположительно из-за сварочных работ. Тогда погибли 2 человека, еще 14 пострадали.

На плановом ремонте авианосец «Адмирал Кузнецов» находится более 2 лет, вернувшись из похода в Средиземное море. В октябре 2018-го с судном также произошел инцидент, когда при его выводе из судоремонтного завода стал тонуть док. На палубу тогда упал кран.