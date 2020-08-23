Россия в этом году подписала контрактов на поставки оружия на 5 миллиардов долларов. Глава Рособоронэкспорта Александр Михеев сказал, что несмотря на ситуацию с коронавирусом, в течение полугодия удалось сохранить общение с партнерами. Россия не расторгла ни одного оружейного контракта, передает агентство «Интерфакс».



Рособоронэкспорт во время ограничений по коронавирусу, по словам Михеева, проводил онлайн-презентации и переговоры. В подмосковной Кубинке сегодня стартовал международный военно-технический форум «Армия – 2020».