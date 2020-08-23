Четвертый тур Российской премьер-лиги завершится сегодня двумя матчами. «Уфа примет «Ростов», а московский «Спартак» на домашнем стадионе «Открытие-Арена» встретится со столичным «Локомотивом». Это первое столичное дерби в нынешнем сезоне. «Железнодорожники» не проигрывают в чемпионате России на протяжении 14 матчей с учетом прошлого сезона. «Спартак» в последние годы удачно играет с «Локомотивом».
2020-08-23T13:34:09+03:00
2020-08-23T13:34:09+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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13:34, 23 августа 2020
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