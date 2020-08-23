ЛГБТ-активистка Юлия Цветкова утверждает, что силовики в Комсомольске-на-Амуре напали на журналиста. Он снимал репортаж для газеты The New York Times про дело Цветковой. Нападение произошло при выезде из города. У журналиста отобрали отснятый материал, а также угрожали ему, пишет Цветкова на своей странице в Facebook. Физических повреждений представитель СМИ не получил. В полиции эту информацию пока не комментировали. Юлию Цветкову обвиняют в распространении порнографии из-за публикации рисунков в группе, которую она основала в социальной сети.