ЛГБТ-активистка Юлия Цветкова утверждает, что силовики в Комсомольске-на-Амуре напали на журналиста. Он снимал репортаж для газеты The New York Times про дело Цветковой. Нападение произошло при выезде из города. У журналиста отобрали отснятый материал, а также угрожали ему, пишет Цветкова на своей странице в Facebook. Физических повреждений представитель СМИ не получил. В полиции эту информацию пока не комментировали. Юлию Цветкову обвиняют в распространении порнографии из-за публикации рисунков в группе, которую она основала в социальной сети.
2020-08-23T13:33:51+03:00
2020-08-23T13:33:51+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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13:33, 23 августа 2020
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