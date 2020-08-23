Объединенная судостроительная корпорация рассмотрит вопрос о строительстве собственного плавучего космодрома. Как сказал гендиректор холдинга Алексей Рахманов агентству ТАСС, на сегодняшний день есть набор технологических решений, который сможет сделать подобный комплекс эффективнее, чем это было 25-30 лет назад. Ранее в России был построен плавучий космодром «Морской старт». Однако, по словам Рахманова, командное судно проекта, которое вместе с платформой-космодромом «Одиссей» прибыло к российским берегам весной, находится «в потрепанном состоянии».