Объединенная судостроительная корпорация рассмотрит вопрос о строительстве собственного плавучего космодрома. Как сказал гендиректор холдинга Алексей Рахманов агентству ТАСС, на сегодняшний день есть набор технологических решений, который сможет сделать подобный комплекс эффективнее, чем это было 25-30 лет назад. Ранее в России был построен плавучий космодром «Морской старт». Однако, по словам Рахманова, командное судно проекта, которое вместе с платформой-космодромом «Одиссей» прибыло к российским берегам весной, находится «в потрепанном состоянии».
2020-08-23T13:33:34+03:00
2020-08-23T13:33:34+03:00
https://echo.msk.ru/news/2697291-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
13:33, 23 августа 2020
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Валерий Бельский, помощник Лукашенко: Изолятор — не пятизвёздочный отель, а Белоруссия — не Норвегия Но поди в круговерти столкновений разберись, где мирный протестующий, а где злоумышленник, что у него в кармане — томик Евангелия или заточка. Иных послушать, так на «Пушкинской» были сплошь невиновные. Но давайте друг другу честно скажем, что подавляющую часть задержали по закону…