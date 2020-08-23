СК Белоруссии приступил к выяснению обстоятельств гибели жителя республики, который пропал в дни массовых протестов

Следственный комитет Белоруссии приступил к выяснению обстоятельств гибели жителя республики, который пропал в дни массовых протестов. Как пишет белорусское издание «Наша Нива» Никиту Кривцова нашли повешенным в Минске. О нем не было ничего известно 10 дней. Издание называет погибшего участником акций протеста, однако его супруга Елена сказала ВВС, что ей неизвестно, был ли муж среди протестующих. Так же она не знает, был ли он избит. По сведениям «Нашей Нивы» на теле Кривцова видны следы побоев. В СК Белоруссии настаивают, что смерть не носит криминальный характер, видимых телесных повреждений на теле не обнаружено.