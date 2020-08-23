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13:31, 23 августа 2020

Белорусские силовики готовятся к акциям протеста в Минске и других городах республики

Белорусские силовики готовятся к акциям протеста в Минске и других городах республики. В столице страны к дому правительства стянуто большое количество грузовиков и автобусов, пишет белорусское интернет-издание Tut.by. На въезде в Минск дежурят наряды дорожной инспекции. Сообщается, что в центре города закрыли четыре станции метро. Руководство минской милиции говорит, что ожидает провокаций.



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