Белорусские силовики готовятся к акциям протеста в Минске и других городах республики. В столице страны к дому правительства стянуто большое количество грузовиков и автобусов, пишет белорусское интернет-издание Tut.by. На въезде в Минск дежурят наряды дорожной инспекции. Сообщается, что в центре города закрыли четыре станции метро. Руководство минской милиции говорит, что ожидает провокаций.
2020-08-23T13:31:07+03:00
2020-08-23T13:31:07+03:00
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13:31, 23 августа 2020
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