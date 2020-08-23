Россия готова произвести и поставить Турции дополнительную партию систем противовоздушной обороны С-400

Соответствующие договоренности уже достигнуты.

Второй контракт на поставку Турции систем ПВО С-400 подписан, Москве и Анкаре предстоит обсудить финансовую модель его реализации, сообщил глава компании «Рособоронэкспорт» Александр Михеев. Как подчеркнули в Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству, Россия поставит Индии первый полковой комплект систем ПВО С-400 «Триумф» в 2021 году. А отечественные промышленные предприятия могут уже в ближайшее время приступить к выполнению заказа, рассказал агентству Интерфакс глава министерства промышленности и торговли Денис Мантуров. По словам руководителя государственной корпорации «Ростех» Сергея Чемезова, пандемия внесла свои корректировки в продвижение российской продукции на зарубежный рынок, однако отечественные системы противовоздушной и противоракетной обороны по-прежнему востребованы.

Россия также поставит Индии первый полковой комплект систем ПВО С-400 «Триумф».