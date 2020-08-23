Берлинская больница Charité проводит диагностику состояния Алексея Навального

Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер потребовал расследования происшедшего.

Алексей Навальный находится в крупнейшей университетской больнице Европы. Основатель политического и социального фонда Cinema for Peace продюсер Яка Бизиль заявил, что акция перевозки Навального в Берлин была «актом дружеской помощи». Петр Верзилов и члены группы Pussy Riot попросили его организовать медицинский самолет. По словам Бизиля, правительство ФРГ не участвовало в финансировании транспортировки. Однако оно было заранее проинформировано о планах перевозки и находилось в контакте с российскими властями, заявила накануне представитель германского МИД. Ангела Меркель лично предложила лечение Навального в Германии.

Расположенная в центре германской столицы, Charité часто принимает известных пациентов из России, Украины и стран Ближнего Востока – не в последнюю очередь благодаря профессиональной переводческой службе. Здесь уже проходили лечение Юлия Тимошенко, Петр Верзилов и экс-президент Ирака Джаляль Талабани. Все они находились при строгих мерах безопасности, которые действуют и в случае Навального. При возможной личной угрозе политические пациенты находятся в особо охраняемом тракте больницы.

По сообщению МВД ФРГ, Навальный был принят в Charité как «гость Ангелы Меркель». Поэтому были выделены государственные средства на его охрану. В больнице присутствуют также телохранители Федерального уголовного ведомства. Профессиональный уровень врачей Charité соответствует общенемецкому стандарту, здесь также работают университетские профессора с мировым именем. Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер выразил свое удовлетворение тем, что «Навальный будет проходить лечение в больнице у врачей, которым доверяет его семья». Штайнмайер подчеркнул, что необходимо найти причину драматического ухудшения его состояния.

Представительница Charité заявила, что на официальные сведения о состоянии Навального нельзя рассчитывать раньше понедельника.