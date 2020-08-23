Первый замглавы АП России Сергей Кириенко назвал Россию победителем коронавируса по числе спасенных жизней. Так он сказал, выступая перед участниками молодежного форума в Подмосковье.

За минувшие сутки в России было зарегистрировано менее 5 тысяч новых случаев коронавируса. Уже неделю суточный прирост держится ниже планки в пять тысяч.

Оперативный штаб рапортовал о минимальной средней смертности от коронавируса в России с начала мая. Как утверждается, власти в течение этой недели в среднем фиксировали чуть менее 100 умерших в сутки.

Смертность от коронавируса, как следует из официальных данных, уменьшается вместе с суточным приростом. Еще за прошлую неделю в среднем фиксировали около 108 умерших за день и свыше 35 тысяч заболевших за 7 суток. На этой неделе общее число заразившихся COVID-19, уверяют власти – менее 34 тысяч.

Несмотря на то, что Россия продолжает с отрывом оставаться на 4 месте в мире по общему числу заболевших, по числу смертей от коронавируса она 12-я – около 16 тысяч скончавшихся. Почти на границе первого и второго десятка наша страна в последние дни и по суточному приросту умерших. Лидерами являются США, Бразилия и Индия, где фиксируют в среднем каждый день от 900 до 1000 смертей. Но и прирост заболевших там – в 10-15 раз больше, чем в России: от 40 до 70 тысяч новых случаев.

Тем не менее, из данных оперативного штаба следует, что во всем мире в целом смертность от коронавируса в два раза выше, чем в нашей стране – около 3,5%. Примерно такой показатель официально фиксируют в США и Бразилии.

Впрочем, по данным Росстата, за апрель-июнь летальность от коронавируса в России превысила 4% от числа подтвержденных случаев. Правда, уточняется, что не у всех скончавшихся COVID-19 стал основной причиной. Тем не менее, согласно той же статистике за июнь этого года в нашей стране умерло на 25,5 тысяч человек больше, чем годом ранее, или на 18,5%.

Ранее в Росстате объясняли расхождения в статистике с оперативным штабом разными методологиями расчета.

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