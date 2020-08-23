Президент США Дональд Трамп экстренно вводит в штате Калифорния особый режим в связи с природным пожаром. Глава Белого дома также одобрил решение о выделении пакета федеральной помощи. Как передает телеканал NBC. Нынешний пожар стал вторым по площади в истории Калифорнии. Он охватил более 1,23 тыс. кв. км.

В пятницу губернатор штата Гэвин Ньюсом объявил о решении эвакуировать почти 120 тыс. жителей, домам которых угрожают природные пожары. Уже выгорела зона площадью 312 тыс. гектаров.